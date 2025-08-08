Лукашенко рассказал о звонке Путина в день начала СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не был осведомлен о начале специальной военной операции (СВО) заранее. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, полную версию публикует информагентство БелТА на YouTube-канале.

«Конечно нет. И вы не знали, и я не знал, американцы предполагали, украинцы не верили», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста, знал ли он о начале СВО заранее.

Путин описал СВО словами «возвращаем свое»

Президент Белоруссии заявил, что о спецоперации он узнал из заявления российского лидера Владимира Путина, уточнив, что в тот же момент получил от него личный звонок.