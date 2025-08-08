В США уволили расследовавших штурм Капитолия сотрудников ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа уволила трех сотрудников ФБР, включая бывшего исполняющего обязанности главы ведомства Брайана Дрисколла, пишет Politico.

Как пишет Politico, кроме Дрисколла, свои посты покинули помощник директора по вашингтонскому направлению Стивен Дженсен и спецагент по Вашингтону Уолтер Джиардина, передает ТАСС.

Издание отмечает, что причиной увольнений стало участие этих сотрудников в расследовании дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Дрисколл ранее занимал пост исполняющего обязанности главы ФБР в январе – феврале 2025 года. По данным источников, он вступал в конфликт с Минюстом США, когда после начала второго срока Трампа отказался предоставить список всех сотрудников, занимавшихся делом 6 января.

Ассоциация агентов ФБР выразила глубокую обеспокоенность происходящим.

«Сотрудники спецслужбы выполняли свои служебные обязанности в полном соответствии с законом, но были уволены без должного разбирательства», – заявили представители ведомства.

В феврале исполняющий обязанности главы ФБР Брайан Дрискол не поддержал инициативу минюста США об увольнении агентов, связанных с делом о штурме Капитолия, подчеркнув, что это затронуло бы тысячи сотрудников.

Ранее Трамп уволил десятки прокуроров по делу о штурме Конгресса.