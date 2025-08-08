Умерла известная писательница, чей младший сын пропал без вести

В США на 89-м году жизни скончалась известная писательница Сара Бингхэм. Причиной смерти стал инсульт, сообщает The New York Times со ссылкой на ее племянницу.

© Соцсети

Писательница ушла из жизни 6 августа в Санта-Фе.

Сара «Сэлли» Бингхэм родилась в 1937 году в штате Кентукки. За всю карьеру она написала серию романов, первые из которых опубликованы в 1960-х годах, несколько сборников рассказов. Также писала стихи, а по ее пьесе «Опасная личность» был поставлен спектакль в Нью-Йорке.

Также Бингхэм пописала книгу «Младший брат», которую посвятила погибшему в возрасте 21 года от удара током брату Джонатану.

В целом, у автора была непростая судьба, сопровождающаяся личными трагедиями. В 2017-м году без вести пропал ее младший сын Уильям. Его тело нашли через год в горах Колорадо — он замерз насмерть. Ее другой брат, Уорт, погиб в автокатастрофе.

В 2010-м году писательница появилась в документальном фильме «Зов жизни».

Ранее мы писали о смерти индийский писатель Сану Лама. Литератор умер менее чем через месяц после своего 88-летия.