Рим исключили из списка мест встречи Путина и Трампа

Столица Италии не станет местом для предстоящей встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил источник.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, саммит лидеров пройдет не в Европе.

Ранее канал Fox News заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в ближайший понедельник, а Рим якобы рассматривался одним из возможных мест для этого мероприятия. По данным телеканала, переговоры могут состояться 11 августа.

Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом.