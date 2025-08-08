Китай рад, что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС.

«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор.