СМИ: по плану Израиля, жители Газы должны оставить его до 7 октября

Жители города Газа (административный центр одноименного палестинского сектора) должны будут покинуть свои дома до 7 октября. Об этом свидетельствует план, одобренный военно-политическим кабинетом Израиля по установлению контроля над городом и всем сектором Газа.

«Переселение жителей в южную часть сектора Газа и центральные лагеря. Эвакуация жителей города Газа на юг будет завершена к 7 октября 2025 года», — пишет Maan.

Издание опубликовало план, включающий три основных этапа.

По данным агентства, на первом этапе израильские власти планируют направить в город крупные партии гуманитарной помощи для удовлетворения первоочередных потребностей населения. Затем, на втором этапе, начнется «перемещение» жителей в южные районы сектора и в палаточные лагеря, организованные в центральной части анклава. Этот этап должен завершиться к 7 октября — символической дате, приуроченной ко второй годовщине начала военной операции израильской армии в Газе.

Третий этап предусматривает введение «полной военной блокады» города Газа. По информации агентства, этот шаг рассматривается как часть общего плана Израиля по устранению отрядов радикального движения ХАМАС на территории анклава. При этом в официальных документах, как отмечает источник, вместо термина «оккупация» используется слово «захват». Такой выбор объясняется стремлением израильской стороны избежать международной юридической ответственности за судьбу гражданского населения на оккупированных территориях.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен нарастить военную активность в секторе Газа в условиях отсутствия прогресса в переговорах с движением ХАМАС. В своем сообщении Равид отметил, что Нетаньяху выступает за расширение военных операций на фоне затянувшегося кризиса вокруг обсуждения вопроса о заложниках, передает RT.