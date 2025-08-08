Экс-кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский рассказал о том, как потратил денег своих соотечественников, которые они собрали на «борьбу с лукашизмом». Его слова приводит RT.

Ранее Сергей Тихановский пожаловался, что просил у белорусов собрать ему 200 тысяч евро, чтобы организовать «мощный удар по лукашизму», однако получил в итоге всего тысячу евро. Он заявил, что такая сумма в ответ на его призыв – это «стыдно и больно» и пообещал, что продолжит борьбу с официальным Минском самостоятельно.

Отвечая на вопрос о том, сколько денег было собрано, Сергей Тихановский вновь отметил, что собрали «всего тысячу евро».

«Что с этими деньгами, уже собранными, будет?» — поинтересовалась журналистка. «Купил себе часы, наушники. Шучу», — ответил оппозиционер.

Напомним, что политик ранее был осужден в Белоруссии на 18 лет за воспрепятствование работе ЦИК и подготовку массовых беспорядков. За решеткой он провел чуть более пяти лет и был выпущен на свободу после визита в Белоруссию спецпосланника президента США Кита Келлога.