Рыбак из США получит $4 млн за удачный улов

Житель США стал обладателем рекордного улова — он поймал голубого марлина, стоимость которого может достигать нескольких миллионов долларов. Об этом сообщает 13 News Now.

Стало известно, что в первый день 52-го ежегодного турнира White Marlin Open, который считается одним из самых престижных соревнований в мире спортивной рыбалки, член команды судна Barbara B поймал рыбу. Этот экземпляр оказался пятым по величине голубым марлином за всю историю турнира.

Масса улова составила 421,6 килограмма. Если никто не сможет превзойти этот результат до окончания состязания, команда «Barbara B» может получить награду в размере более 4 миллионов долларов (примерно 320 миллионов рублей), говорится в материале.

Марлины — это крупные рыбы, которые могут достигать в длину до пяти метров. Они славятся своей скоростью, которая может достигать 110 километров в час. Для охоты они используют свое длинное рыло, похожее на копье, чтобы оглушить свою добычу.

