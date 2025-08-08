В России объяснили интерес США к Зангезурскому коридору

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящее подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, а также высказался о стремлении американских властей расширить сферу своего влияния на Южном Кавказе.

Ранее арезидент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время своего визита в Белый дом 8 августа. Издание Axios отмечало, что в рамках соглашения между Армений и Азербайджаном ожидается передача США Зангезурского коридора. Как указывал портал, коридор будет называться «Международный путь мира и процветания Трампа». Уточняется, что в коридоре будут применяться армянские законы, а США сдадут его в аренду консорциуму для инфраструктурных и развивающих работ.

Сейчас Трамп пытается перетянуть на себя все лавры переговорного процесса. Ему важно, чтобы Армения и Азербайджан при его участии подписали мирное соглашение, ведь потом он сможет объявить себя миротворцем. Не удивлюсь, если в дальнейшем он скажет, что самостоятельно разрулил и ту непростую ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку в 2020 году, когда была Вторая карабахская война и когда стороны подписали мирное соглашение при непосредственном участии Российской Федерации. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

В настоящее время Вашингтон нацелен на расширение сферы своего влияния на Южном Кавказе, поэтому там проявили интерес к Зангезурскому коридору, подчеркнул эксперт.

«США стремятся взять доминанту по контролю за транспортными путями по всему миру, поскольку выстраивание определенных условий для пользующихся ими стран — это хороший бизнес, хорошая «кормушка». А Зангезурский коридор – это важнейший транспортный путь. Плюс это граница с Ираном, а Вашингтону важен контроль над этой страной. Поэтому фактически тут речь идет об угрозе национальной безопасности Ирана и Российской Федерации», - заявил специалист.

Михайлов добавил, что в рамках контактов с Вашингтоном премьер-министр Армении Никол Пашинян выполняет заранее поставленные перед ним задачи.

«Его привели к власти с целью отторжения Армении от России. А в глобальном плане здесь наблюдается попытка вытеснить Россию и ее национальные интересы с территории Южного Кавказа. При этом Пашинян фактически предает свой народ. Дело в том, что, подписывая договор в его нынешнем виде, он ведет Армению к потере большей части своей субъектности. Вместе с тем в дальнейшем возможна потеря Арменией своей государственности. При этом для Азербайджана в договоре нет ничего страшного. Он просто получает проход в свой эксклав – Нахичевань», - сказал он.

Согласно договоренностям, достигнутым после Второй карабахской войны 2020 года, при открытии Зангезурского коридора контроль над ним должны были установить российские пограничники, напомнил политолог.

«Но все это уже ушло. Сейчас американцам планируется предать полный контроль над коридором. Конечно, это удар по интересам Российской Федерации. Соответственно, Москва отреагирует. Пока мы делаем дипломатические заявления, но, полагаю, у нас найдутся и прочие аргументы для Никола Пишиняна и его правительства. Нужно учитывать, что Армения очень сильно зависит от членства в ЕАЭС, поэтому, думаю, в ее отношении будут приниматься определенные меры. Ведь сложившаяся ситуация – это не внутреннее дело Армении. Россия всегда была гарантом безопасности этой маленькой, но гордой страны, поэтому, думаю, Москва здесь предпримет определенные усилия. Конечно, сейчас нельзя помешать подписанию мирного соглашения, но все необходимые выводы в Кремле сделают», - заключил эксперт.

Отказ Армении от некоторых своих территорий приведет к отделению от нее целого региона, что в перспективе может спровоцировать достаточно серьезный конфликт. Об этом ранее заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.