Названы риски перехода Зангезурского коридора США

В этом случае в регионе, вопреки договорённостям, разместятся силы НАТО.

Под угрозу также попадут планы по созданию транспортного коридора «Север — Юг», отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Это будет значить для России, во-первых, то, что реализуются планы Турции, связанные с прямым сообщением с Азербайджаном и выходом в Каспию и Среднюю Азию. Во-вторых, придётся переоценивать планы создания коридора «Север — Юг», потому что вместо него альтернативой ему становится коридор «Восток — Запад» в обход России. И это отсекает в данном случае Россию от Ирана. Но и этим дело не ограничено. Речь идёт не только о Зангезурском коридоре, речь идёт о приходе США и НАТО в регион. И уже они будут контролировать этот коридор. А это нарушение договорённости, которая была в 2020 году. Тогда речь была о том, что Россия будет его контролировать».

Ранее стало известно, что Армения готова передать США Зангезурский коридор для мира с Баку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Коридор будет называться «Международный путь мира и процветания Дональда Трампа». Он соединит Азербайджан и его анклав — Нахичевань.