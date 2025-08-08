Европейский лидер предрек скорую заморозку боев на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек скорую заморозку боев на Украине без окончательного завершения конфликта. Его слова передает Reuters.

«Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта — не конец войны, а именно заморозка конфликта — представляется ближе, чем дальше», — заявил премьер.

По словам Туска, на такое развитие событий у него «имеются определенные надежды». Он добавил, что Украина рассчитывает на участие Европы, в частности Польши, в выработке соглашения об окончательном урегулировании конфликта.

В конце июля польский премьер также заявил, что конфликт на Украине будет приостановлен в ближайшее время.