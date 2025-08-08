8 августа в Вашингтоне пройдут трехсторонние переговоры лидеров Армении и Азербайджана с американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщает Life.ru, Ереван до последнего скрывал то, что премьер-министр страны Никол Пашинян готов сдать национальные интересы своего государства в взамен на гарантии для себя и своей супруги Анны Акопян.

Распродать Армению по частям

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, в Вашингтоне Ереван и Баку подпишут «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения. Таким образом Трамп якобы пытается приписать себе урегулирование еще одного конфликта, что было бы в его духе. Задачу американскому лидеру облегчает то, что Армения и Азербайджан не ведут боевых действий, а их лидеры жаждут расположения главы Белого дома. Однако если президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет свою геополитическую игру, то Пашинян хочет продать свою страну.

Процесс начался еще до возвращения Трампа в Белый дом. В январе была подписана хартия об армяно-американском стратегическом партнерстве, в которой многие эксперты увидели фактическую сдачу армянского суверенитета. Документ накладывал на Ереван множество односторонних обязательств, в том числе открытие рынков, отказ от независимости собственной энергетической инфраструктуры и прочее. После армянские власти присоединились к «Соглашению 123» — программе, якобы направленной на борьбу с ядерным оружием, а на деле закрепляющую зависимость страны от Вашингтона в вопросах атомной энергетики.

В прошлом месяце Пашинян открыто заявил, что готов передать Армянскую АЭС, обеспечивающую 40% электрогенерации Армении, иностранным компаниям. При этом он не уточнил, о фирмах из каких стран идет речь, но, по всей видимости, имелись в виду американские организации.

Судьба Зангезурского коридора

Накануне стало известно, что США могут получить контроль над Зангезурским коридором, соединяющим Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении и являющимся частью Срединного коридора из Китая в Европу. Сперва о гипотетической возможности такого развития событий говорил американский посол в Турции, а после СМИ сообщили, что Вашингтон, Ереван и Баку согласовали соответствующий меморандум, по которому Зангезурский коридор будет эксплуатироваться частной компанией из Штатов.

Официально армянские власти опровергали публикацию, однако сам Пашинян незадолго до этого подтверждал, что Вашингтон прислал ему свое предложение по передаче контроля над Зангезурским коридором. Тогда премьер говорил, что соглашение может быть достигнуто.

Таким образом, США берут под контроль участок важной для Китая и Европы транспортной инфраструктуры, ограничивают влияние РФ в регионе и отрезают Иран от Закавказья. Несмотря на то, что премьер-министр Армении заявляет о сохранении контроля над территорией, фактически он окажется у другого государства.

Издание отмечает, что процессы, запущенные Западом в 2018 году, когда к власти пришел Пашинян, подходят к концу. Турция получает коридор и выход в Среднюю Азию, американцы — контроль над отрезком Срединного коридора, а Азербайджан станет главной региональной державой. Премьер-министр Армении после этого может с «чувством выполненного долга» и «кровно заработанными деньгами» переехать на Запад, где он будет в безопасности.