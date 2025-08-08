Тихановский рассказал о переданных его супруге деньгах от Лукашенко

Оппозиционер Сергей Тихановский рассказал «Белсат» о деньгах, которые власти Белоруссии дали его жене, бывшему кандидату в президенты Светлане Тихановской перед тем, как вывезти её из страны.

«Я хочу приехать, вернуться и в лицо ему эти деньги кинуть», — передал Тихановский слова супруги.

Как отметил оппозиционер, так Светлана ответила на его вопрос о том, почему она не потратила эти средства.

Тихановский также пожаловался, что Светлана не отдала ему деньги, переданные ей Лукашенко, на покупку оборудования, хотя он её просил об этом.

Александр Лукашенко в октябре 2020 года рассказал, как власти помогли Тихановской выехать в Литву — ей дали $15 тыс.