Медведчук заявил о планах Зеленского принудить Россию к окончанию СВО

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принудить Россию к окончанию специальной военной операции (СВО) с помощью Запада. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленскому нужно, чтобы Россия закончила войну без всяких условий, а сам он заканчивать войну не собирается», — заявил политический деятель.

По его словам, у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, а сам он не проявляет желания идти на уступки и вести переговоры всерьез.

Ранее Медведчук заявил, что для успешных переговоров с Россией западным странам стоит прекратить антироссийскую истерию. По словам политика, Запад ведет информационную войну и в его нарративах отсутствуют уважение к чьим-либо интересам и внимание к аргументам «против западной пропаганды».