Ведущие российские СМИ могут прекратить работу в Германии

Немецкие власти приняли негласное решение о прекращении работы ведущих российских СМИ в стране. Об этом сообщили госагентства РФ РИА Новости и ТАСС.

© Газета.Ru

По словам источника РИА Новости, это решение обосновано угрозами безопасности.

Он также заявил, что в планах ФРГ наращивание давления на российские СМИ, включая членов семей сотрудников, чтобы вынудить их добровольно покинуть Германию.

Осенью 2024 года Берлин решил закрыть немецкое бюро Первого канала. Как рассказал корреспондент Иван Благой, ему вместе с коллегой предписали покинуть страну. В уведомлении властей сказано, что бюро закрывают из-за угрозы общественному порядку и безопасности Германии и ЕС.

Такое решение последовало сразу после выхода репортажа Первого канала о гражданине Германии, задержанном из-за подозрений в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

Ранее немецкий Focus сообщил о популярности заблокированного в стране RT DE.