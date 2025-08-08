Палестина попросила помощи с Израилем у Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться в ситуацию вокруг сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством Wafa.

«Я также особо призвал президента США Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить выполнение этих решений (оккупация Израилем сектора Газа, — прим. URA.RU), и вместо этого выполнить свое обещание прекратить войну и достичь прочного мира», — говорится в заявлении Махмуда Аббаса, опубликованном на сайте агентства.

Президент Палестины подчеркнул, что палестинский народ не готов принять политику давления и диктата. В заявлении отмечается, что палестинцы продолжают настаивать на своих правах, включая право на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В палестинском руководстве решительно осудили решения, принятые израильским кабинетом.

Ранее Израиль принял решение полностью оккупировать территорию сектора Газа. Обсуждение этого вопроса длилось около десяти часов, после чего правительство одобрило план по установлению контроля над территорией. В палестинском заявлении подчеркивается, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта и осложнить перспективы мирного урегулирования в регионе.