Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Andrew Leyden/ZUMA/TACC

Индия упрекнула Запад в двойных стандартах

Опубликованные Финским аналитическим центром данные о том, что 23% заработков России на нефти обеспечили страны ЕС, а доля Индии составила лишь 13%, свидетельствуют о двойных стандартах западных стран в отношении торговли с Москвой. Об этом пишет газета Times of India.

В отчете, на который ссылается издание, также отмечается, что с января доля G7+ в перевозках российской нефти увеличилась с 36% до 56%. «На фоне решения США удвоить пошлины на индийскую нефть до 50% под предлогом «финансирования российской военной машины» и санкций ЕС против индийской нефтеперерабатывающей компании NayaraEnergy, отчет изобличает двойные стандарты Запада», — констатировали журналисты.

Украину ждет продолжение боевых действий в 2026 году

Заморозка боевых действий на Украине до конца текущего года также маловероятна, как и быстрое достижение мира. При этом и Москва, и Киев сталкиваются «с серьезными структурными ограничениями» из-за нехватки техники и личного состава, что переводит конфликт в затяжную фазу, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Военные эксперты считают, что сейчас линия соприкосновения войск больше похожа на сеть точечно занятых позиций с большими разрывами между ними, так как Москва растягивает фронт, изматывая Вооруженные силы Украины и заставляя их перераспределять резервы. При этом Киев на фоне нехватки личного состава прибегает к опасной тактике, пропуская вражеские группы в тыл и уничтожая их с помощью дронов. «Без существенных изменений в численности личного состава, техническом оснащении и глубине логистики ни одна из сторон не сможет добиться стратегического прорыва», — говорится в статье.

«Наиболее масштабная кампания дезинформации в США»

Обнаруженные в мешках для уничтожения в ФБР секретные документы свидетельствуют о том, что обвинения президента США Дональда Трампа в связях с Россией, так называемый «Рашагейт», стали наиболее масштабной кампанией по дезинформации, которая «когда-либо была развернута на американской земле». Об этом пишет American Thinker.

Издание обратило внимание на то, что американские спецслужбы располагали достоверными данными, указывавшими на причастность штаба Хиллари Клинтон, а также бывшего президента США Барака Обамы к раскручиванию нарратива о «связях Трампа с Россией», но все доказательства были изъяты и помещены в мешки для уничтожения секретных документов. «В функционирующей республике подобные действия должны повлечь за собой уголовное наказание», — отметили журналисты, приведя ряд статей из американского Уголовного кодекса, по которым виновным грозят длительные сроки заключения.

«Важное заявление» Трампа обернулось хвастовством

Президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление по экономике», однако собравшиеся в Овальном кабинете журналисты услышали презентацию о его экономических успехах в ходе первого срока, сделанную телекомментатором и экономистом Стивеном Муром. Об этом пишет британская газета The Independent.

Издание охарактеризовало презентацию как «льстивую и пристрастную», подчеркнув, что она прошла на фоне введенных Трампом больших импортных пошлин. «Нести издержки, скорее всего, придется американцам. Экономические эксперты сходятся во мнении, что масштабные пошлины на товары из разных стран могут привести к проблемам в цепочках поставок, резкому росту цен и даже инфляции», — подчеркивается в статье.

«Западная Европа готовится пожертвовать Восточной в войне с Россией»

Регулярные учения, увеличение расходов на оборону и высказывания об «агрессивной позицией России в отношении Украины и препятствиях на пути Европы и ее будущего» говорят о подготовке российско-европейской войны. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, которое приводит издание, Европа уже в течение нескольких лет готовится к крупной военной кампании против России, перевооружая армию. При этом «Франция, Германия, Великобритания, хотят пожертвовать Восточной Европой так же, как они пожертвовали Украиной ради своих амбиций».