МИД Грузии потребовал от России вывести свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии, а также отказаться от признания их независимости, поскольку грузинская сторона до сих пор считает их своими регионами. Об этом сообщили в новостном издании Haqqin.az.

В документе МИД Грузии призывает Москву «отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои войска с территории Грузии». При этом отмечается, что Тбилиси не готов подписывать с представителями Абхазии и Южной Осетии договор о неприменении силы. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию, разрушив ее столицу — Цхинвал. При этом многие местные жители имели российское гражданство. Тогда Москва, защищая гражданских, ввела на территорию республики войска и с потерями вытеснила грузинскую армию.

Грузия признала ответственность за войну-2008 по международным документам

Власти Грузии продолжают считать Абхазию и Южную Осетию собственными регионами и не признают их суверенитет, несмотря на решение России от 26 августа 2008 года о признании независимости этих республик. Москва неоднократно подчеркивала, что позиция по этому вопросу пересмотру не подлежит. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия «была единственной страной, которая адекватно отреагировала на нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году», а также продолжает содействовать восстановлению региона и поддержке местного населения.

В восстановление городской инфраструктуры Цхинвала после военных действий Россия вложила более 43 млрд рублей в период с 2008 по 2014 годы. Помимо этого, реализуются проекты газификации республики и действует соглашение о двойном гражданстве между Южной Осетией и Россией. В последние годы грузинские власти все чаще признают ответственность прежнего руководства за начало боевых действий в августе 2008 года.