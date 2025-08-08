Украина явно не очень довольна тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече без их участия. Но киевский режим был бы не киевским режимом, если бы не попытался вывернуть ситуацию в свою пользу.

Все началось с публикаций западных СМИ, которые, ссылаясь на анонимные источники, писали о том, что одно из главных требований для встречи Трампа и Путина — предварительная встреча Президента России с главой Украины. «Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским» – сообщило издание The New York Post. Об этом же написал и американский телеканал ABC News.

Странность заключается в том, что помощник Президента РФ Юрий Ушаков еще с самого утра рассказал о достигнутой договоренности о встрече Трампа и Путина без Зеленского. Такой вариант был предложен американской стороной, однако не нашел поддержки. «Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — подчеркнул Ушаков.

Полностью развеял все сомнения президент США в своем выступлении. На вопросы журналистов о том, является ли условием проведения саммита встреча Зеленского и Путина, он ответил отрицательно.

Причина такой странности может оказаться простой: элементарный подкуп. Как заявил нардеп Александр Дубинский, глава Офиса президента Андрей Ермак «побежал за деньги Пинчука печататься в газете New York Post». Политик назвал опубликованную новость «заказушной».

Зеленский за это время успел переговорить и с европейскими лидерами. Он созвонился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, после чего заявил, что «время заканчивать войну». Не обошлось и без участия Эмманюэля Макрона. По итогам переговоров с Зеленским он заявил, что настаивает на схеме, по которой Россия соглашается на прекращение огня, а затем начинаются переговоры. Эту же схему предложил и сам Зеленский.

Тем понятнее, почему в своем вечернем обращении глава Украины отдельно подчеркнул, что он требует учесть «голос Европы» в переговорах между США и Россией.

«Мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены», – сказал Зеленский.

Как отмечают украинские телеграм-каналы, таким образом режим Зеленского пытается вывернуть ситуацию в свою пользу. «Зеленский начал кампанию с целью включить ЕС и Британию в переговорный трек», – пишет «Резидент». Замысел состоит в том, чтобы «навязать формат, который вызовет негативную реакцию в Кремле и сорвет саммит».

Так что в какой бы ситуации ни оказался киевский режим — он будет биться за свое существование до последнего.