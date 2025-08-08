Владимир Зеленский не хочет забирать военнопленных, а жизни украинских солдат ему безразличны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

Он отметил, что Россия «готова вернуть всех», однако проблема не в переговорах, а в самом Зеленском.

«Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета», — написал он.

Ранее СМИ сообщили, что Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российским властям неизвестна причина, по которой украинские отказываются от своих солдат. Помощник президента Владимир Мединский говорил, что по этой причине второй этап обмена шел тяжело, а третий до сих пор не начался

Кроме того, телеканал RT запустил сайт с указанием сведений о тысяче пленных, от которых отказался Киев. В списке приведены данные о каждом из них — имя, дата и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. Отмечалось, что украинцы нашли среди них своих близких, о чем пишут в социальных сетях.