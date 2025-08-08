Украина готова принять перемирие по линии фронта, однако категорически не согласна на международное признание контроля России над новыми территориями. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с позицией Киева.

Издание отмечает, что Конституция Украины не позволяет руководству страны самостоятельно изменять территориальное устройство или соглашаться на нарушение территориальной целостности. Однако «Зеленский признал, что захват территорий силой больше невозможен и необходимо искать дипломатические решения». Слова источников приводит издание.

Зеленский сделал неожиданное признание

Россия объявила официальные цели в рамках специальной военной операции еще в 2022 году, среди них: освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и принятие ей внеблокового статуса. Также в рамках обеспечения безопасности приграничья России идет формирование буферной зоны на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Москва ранее подчеркивала, что предпочитает политико-дипломатическое урегулирование, но сохранит решимость действовать военным путем при отказе другой стороны от переговорного процесса.