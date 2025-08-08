NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС.
Об этом пишет NBC News со ссылкой на неназванных бывших американских чиновников.
Данный инцидент произошёл в рамках телефонного разговора 28 июля.
По словам источников телеканала, во время разговора Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод — это фальсификация, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети в секторе Газа голодают.
Нетаньяху высказался о переговорах Путина и Трампа
В статье отмечается, что именно этот разговор побудил спецпосланника президента США отправиться в регион на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа наблюдается острая нехватка еды — из-за этого дети местных жителей находятся на грани смерти.