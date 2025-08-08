Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа якобы сфабрикованы ХАМАС.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на неназванных бывших американских чиновников.

Данный инцидент произошёл в рамках телефонного разговора 28 июля.

По словам источников телеканала, во время разговора Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод — это фальсификация, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети в секторе Газа голодают.

В статье отмечается, что именно этот разговор побудил спецпосланника президента США отправиться в регион на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа наблюдается острая нехватка еды — из-за этого дети местных жителей находятся на грани смерти.