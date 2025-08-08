Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидерам стран ЕС крайне необходимо организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным, иначе Европа рискует оказаться в стороне от ключевых решений, касающихся безопасности континента.

Как считает политик, в настоящее время Евросоюз проявляет пассивность и не предпринимает необходимых действий. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth, комментируя возможную встречу российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Венгерский премьер выразил радость по этому поводу, однако отметил, что его беспокоит «сонное» состояние Европы в данной ситуации.

В Госдепе США обратились с призывом к России и Украине

По мнению Орбана, такой саммит необходим и должен состояться как можно скорее, желательно до российско-американской встречи, а если это невозможно, то сразу после нее, сообщает РИА Новости.

Он убежден, что Европа должна действовать в соответствии с принципами дипломатии: при наличии проблем ситуацию необходимо решать путем переговоров.