Зеленский сделал неожиданное признание

Владимир Зеленский признал, что возвращение под украинский контроль освобожденных Россией территорий вооруженным путем больше невозможно. Как пишет The Telegraph, он считает, что нужно искать дипломатические варианты.

Издание отмечает, что Украина приветствовала бы прекращение огня, которое урегулирует конфликт на текущей линии фронта, однако «не допускает международного признания контроля России над какими-либо оккупированными территориями».

«Тем не менее, Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий вооруженной силой больше невозможно, и необходимо будет использовать дипломатические варианты», — подчеркивается в статье.

Журналисты также приводят результаты опроса Gallup. По нему лишь четверть жителей Украины готовы бороться с РФ «до конца», что говорит о падении веры в победу Киева в конфликте.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин встретился с спецспосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле. После этого стороны заявили о планах провести встречу между Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.