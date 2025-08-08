Названы страны, куда может бежать Зеленский

Владимир Зеленский на фоне подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начал задумывать о том, куда он может уехать с территории Украины. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» политолог Владимир Скачко.

6 августа в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. После нее президент США Дональд Трамп заявил, есть большая вероятность его личной встречи Владимиром Путиным. Помощник главы России Юрий Ушаков подтвердил такую возможность.

По мнению политолога Владимира Скачко, политические события, произошедшие на небольшом отрезке времени, заставляют Зеленского задуматься о жизни за пределами Украины.

«Очень все похоже на то, что он готовится отбыть на Запад, и с этой целью уже «купил билет» в один конец», - пояснил эксперт.

Он предположил, что именно с такими планами может быть связано то, что Зеленский снял с продажи особняк в Италии, так как может «перетасовывать свое имущество». При этом Сачко усомнился в том, что украинский политик намерен жить в Италии.

«Вероятнее всего, Зеленский отправится в Великобританию. У него там особняк на порядок больше, чем в Италии. К тому же Британия 200 лет как не выдает никого, русофобам там комфортно», - констатировал политолог.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.