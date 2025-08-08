В Госдепе США обратились с призывом к России и Украине

США призвали Россию и Украину активнее работать над прекращением конфликта. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс в социальной сети X.

«Президент [США Дональд] Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинского конфликта... Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту», — отметила политик.

При этом Брюс подчеркнула, что использование экономической мощи США может стать одним из инструментов давления для достижения прогресса в переговорах.

В Великобритании допустили принуждение Украины к уступкам

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых антироссийских санкций, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине.