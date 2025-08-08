У сербского министра случился инсульт в прямом эфире

У министра госинвестиций Сербии Дарко Глишича случился инсульт в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Глишичу стало плохо 5 августа во время прямого эфира утренней программы на телеканале Pink. Ведущие не сразу поняли, что происходит. Министру стало трудно говорить, часть лица онемела. Чиновника экстренно госпитализировали.

Врачи сообщили, что состояние Глишича тяжелое, при этом инсульт вовремя заметили. По данным местных СМИ, в больнице министра навестил президент Сербии Александр Вучич.