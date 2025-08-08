Украинский конфликт нужен Великобритании как залог выживания, поскольку лишь в таких условиях Лондон может сохранять свое влияние. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Тимур Шафир.

Он отметил, что Украина используется как инструмент давления на Россию, но для Запада проживающий там народ не представляет никакой ценности.

«В каких-то панических фантазиях она, может быть, нужна европейцам, которые обезумели уже на теме русской "угрозы". В том числе, потому что других аргументов для оправдания провальной внутренней экономической политики у них нет», — заявил Шафир.

Однако украинский конфликт — это «другой разговор». Боевые действия на европейском континенте нужны Лондону для сохранения своего влияния. Шафир подчеркнул, что Британия «катится вниз» в любой отрасли, которую только можно взять.

«Для Британии конфликт на европейском континенте, пожар, бесконечная война — это, действительно, в какой-то степени залог выживания. Хотя бы пока, на данном этапе. Пока в Европе полыхает, Британия ещё как-то там бултыхается», — пояснил Шафир.

Ранее об этом заявлял британский политик Джордж Гэллоуэй. Он отметил, что Великобритания уничтожила собственную экономику и ухудшила кризис в обществе — в результате этого «Европу ожидает взрыв».