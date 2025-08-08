В Госдепе раскрыли, как Трамп будет добиваться прекращения конфликта на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп добивается урегулирования на Украине, и экономическое давление – один из вариантов для достижения результата.

Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе является одним из его многочисленных вариантов. Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью прекратить конфликт», — написала Брюс.

7 августа президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России, заявил, что сейчас ведутся серьезные переговоры о завершении конфликта на Украине. При этом Трамп заявил, что США намерены ввести больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.