В США заявили о бессмысленности участия Зеленского в переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский может не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Россия. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис на YouTube.
«Он [Зеленский] может отправить письмо, или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет [президент России Владимир] Путин», — подчеркнул он.
По словам журналиста, у российского лидера на руках все козыри.
Журналист также отметил, что и Россия, и Соединенные Штаты выглядят заинтересованными в завершении конфликта на Украине. Однако в Киеве и Брюсселе совсем не рады переговорам, поскольку им придется принять невыгодные для них условия, заявил Моррис.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой. Также американский лидер прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций. По его словам, все будет зависеть от Путина.