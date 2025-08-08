Пока вы спали: украинцы на золотых Porsche и жуткая учесть Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В США объявили награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро

Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Размер вознаграждения составит 50 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Бонди в соцсети X.

"Сегодня министерство юстиции и государственный департамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Николаса Мадуро", - сказала генпрокурор США.

В Киеве Зеленскому предрекли жуткую учесть после встречи Трампа и Путина

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ответственность за развязывание украинского конфликта возложат на Владимира Зеленского. По его мнению, президент Украины понесет реальную ответственность, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию на YouTube-канале.

"Зеленский здесь абсолютно уже не нужен. Абсолютно не нужен. <…> Надо будет найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня. И тогда на роль козлов отпущения кто будет главный претендент, скажите? Зеленский, Ермак", —сказал Соскин.

Он подчеркнул, что в отличие от библейского "козла отпущения", на которого символически возлагали грехи, Зеленский и киевский режим понесут реальную ответственность за развязывание конфликта на Украине.

Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник

СБУ, ГУР Минобороны Украины и польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить срыв совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", пишет РИА Новости со ссылкой на источник в рядах противников действующей власти в Минске.

"Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — сказал источник.

Отмечается, что в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве пройдет конференция "Новая Беларусь", а также марш по центральным улицам города. По информации собеседника агентства, на закрытую часть конференции приглашены польские структуры, в частности, Служба военной разведки Польши и Агентство разведки, но также и представители зарубежных спецслужб, включая украинские.

В Германии появились украинцы, ездящие на золотых Porsche

Член Германской коммунистической партии Штефан Натке заявил, что часть средств, которые Запад собирал на помощь Киеву, осела в карманах группы украинцев. По его словам, теперь некоторые из них ездят на Porsche золотого цвета по ФРГ, сообщает РИА Новости.

"Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у (ряда) людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета", — сказал Натке.

Он отметил, что волнения на Украине свидетельствуют о том, что в украинском обществе есть недовольство правительством страны, которое замешано в коррупции.

Экс-глава МИД Австрии обвинила фон дер Ляйен в превышении полномочий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имела полномочий для переговоров с президентом США Дональдом Трампом о закупке американских энергоресурсов, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее мнению, главу Еврокомиссии должны ждать последствия, пишет РИА Новости.

"Я считаю, что должны быть юридические последствия, поскольку Еврокомиссия с ее главой, президентом Урсулой фон дер Ляйен, были разные люди до нее, будут разные люди после, но она превысила свои полномочия", - сказала Кнайсль.

По словам экс-министра иностранных дел Австрии, перед встречей с Трампом Урсула фон дер Ляйен должна была провести необходимые консультации с представителями стран ЕС, однако не сделала этого. При этом Кнайсль усомнилась в юридической силе достигнутых договоренностей и выразила сомнение, что они могут быть воплощены.