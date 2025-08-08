В ФРГ заметили украинцев, которые ездят по стране на автомобилях Porsche золотого цвета. По мнению члена Германской коммунистической партии Штефана Натке, которое он выразил в разговоре с РИА Новости, машины были куплены на деньги, собранные Западом в качестве военной помощи для Киева.

© Лента.ру

«Много денег от так называемой помощи оказалось в карманах у [ряда] людей. У нас в Германии есть украинцы, которые ездят на роскошных автомобилях, на Porsche золотого цвета», — подчеркнул Натке.

Он обратил внимание, что в украинском обществе возникают волнения, связанные с недовольством граждан в отношении правительства, которое подозревают в коррупции.

Украинским беженцам предрекли тяжелые времена

«Украинский народ понимает, что его обманывают. Поэтому он выходит на улицы против Зеленского, против диктатуры. Потому что сейчас за него даже нельзя проголосовать. У него нет полномочий президента», — отметил немецкий коммунист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил двух чиновников за коррупцию при поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого в стране задержали депутата Верховной Рады за коррупционную схему при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по завышенным ценам.