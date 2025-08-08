СМИ раскрыли характер телефонных разговор Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают регулярные контакты в дружественной атмосфере. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, с начала 2025 года лидеры уже шесть раз общались по телефону.

По данным издания, Трамп неоднократно подчёркивал стремление восстановить российско-американские отношения через экономическое сотрудничество. Помимо телефонных переговоров, стороны активно обмениваются посланиями через дипломатических посредников.

В США высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Намерение организовать личную встречу с Путиным Трамп публично озвучил уже на следующий день после своей инаугурации в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против РФ.