На Украине заявили о поражении Зеленского из-за подготовки встречи Путина и Трампа

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что решение о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало настоящим поражением для украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, ситуация становится чрезвычайно острой.

«Если сейчас появится число, реальное число и место встречи, для Зеленского это будет колоссальный проигрыш», — заявил он.

Соскин добавил, что президент Украины не обладает гибкостью и способностью к переговорам и обсуждениям. По его мнению, политик руководствуется только меркантильными интересами.

«Никто уже не хочет воевать, никто не хочет в НАТО. Все поменялось. Но предательство Украины осуществлено на 100 процентов», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.