Трамп рассказал о повестке встречи с Алиевым и Пашиняном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение во время своего визита в Белый дом. Об этом сообщается на странице американского лидера в Truth Social.

«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», — написал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон подпишет двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном для совместного экономического развития.

Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым для переговоров

7 августа глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин заявил, что на грядущей встрече Пашиняна с Трампом и Алиевым с высокой долей вероятности будут приняты решения, которые затронут Зангезурский коридор. По его словам, Зангезурский коридор по результатам встречи может быть открыт в виде концессии американской корпорации, которая будет использовать его для транзитных перевозок.

19 июля азербайджанский президент заявил, что Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.