США опасаются вводить санкции против КНР

Администрация США обсуждает возможность введения вторичных санкций против Китая из-за его сотрудничества с Россией, но опасается, что такие меры могут негативно повлиять на текущие торговые переговоры с Пекином.

По данным издания The Atlantic, ссылающегося на источники в Белом доме, Дональд Трамп, несмотря на готовность к жестким шагам, проявляет осторожность в отношении КНР, учитывая ее экономическое значение.

«Я очень разочарован»: Трамп высказался о новых санкциях против России

На этой неделе президент США уже подписал указ о санкциях против Индии из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах с Дели. Однако в случае с Китаем Вашингтон пока воздерживается от аналогичных мер, чтобы не сорвать диалог. Вопрос о введении ограничений может быть рассмотрен уже в ближайшую пятницу, когда истечет срок, отведенный Трампом для оценки ситуации.

