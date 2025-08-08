Трамп назвал способного добиться прекращения огня на Украине политика

Прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал Fox News.

Также Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным контакты с Зеленским

Также американский лидер прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций. По его словам, все будет зависеть от Путина.