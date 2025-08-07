«Я очень разочарован»: Трамп высказался о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России во время разговора с журналистами в Белом доме, сообщает РБК.

© Zuma / ТАСС

По его словам, введение новых антироссийский санкций будет зависеть от руководства России. При этом глава Белого дома также выразил свое разочарование действиями Кремля.

Напомним, что ранее Трамп призвал Россию остановить конфликт с Украиной за 12 дней — этот срок истекает 8 августа.

«Это будет зависеть от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что введет пошлины против России, если конфликт на Украине не решится за 50 дней. Позже он уменьшил этот срок до 12 дней.