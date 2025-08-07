Трамп назвал условие встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит условием встречи с российским лидером Владимиром Путиным его контакты с Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

© ZUMA/ТАСС

У Трампа спросили, должен ли Путин встретиться с Зеленским, чтобы могли состояться очные переговоры глав РФ и США.

«Нет, он не должен», — ответил американский лидер журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп добавил, что Путин и Зеленский «хотят с ним встретиться». Президент США пообещал, что сделает все возможное для прекращения конфликта.

Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным

Ранее New York Post со ссылкой на анонимного представителя Белого дома сообщила, что Трамп согласился на встречу с Путиным при условии, что глава РФ проведет прямые переговоры с Зеленским. При этом в Госдепе данную информацию отказались подтвердить, сказав, что «продолжают тесную коммуникацию с европейскими партнерами и Украиной».