Reuters: Армения предоставит США эксклюзивные права на транзитный коридор

Армения предоставит США эксклюзивные права на развитие транспортного коридора через Южный Кавказ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, церемония подписания документа, направленного на достижение «конкретного пути к миру» и решение давней транзитной проблемы, состоится 8 августа в Белом доме. На ней будут присутствовать президенты Армении и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно информации Reuters, транзитный коридор будет называться Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», сокращенно TRIPP. Предполагается, что маршрут будет функционировать в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления ею «на длительный срок».

«Посредством коммерческих механизмов этот шаг раскроет потенциал региона и поможет избежать новых военных действий», — сказал один из собеседников агентства.

Также на встрече в Белом доме Алиев и Пашинян подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы по урегулированию Карабахского конфликта.