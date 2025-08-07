Нетаньяху высказался о переговорах Путина и Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал журналистам, что в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на достижение договоренности между российским лидером и главой США Дональдом Трампом по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху 28 июля провели телефонный разговор.

Репортеры попросили главу израильского кабмина раскрыть детали разговора с президентом России.

«Я также сказал, что надеюсь, что он придёт к соглашению с президентом Трампом», — пояснил Нетаньяху.

В ООН выступили с заявлением по встрече Путина и Трампа

Вместе с тем, заметили журналисты, премьер не посчитал нужным сообщить, как Путин прокомментировал его просьбу.