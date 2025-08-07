Представитель Госдепа ответил на вопрос о Зангезурском коридоре

Заместитель официального представителя Госдепа Томми Пигот заявил, что ведомство не будет рассуждать о будущем мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пигота, это касается и будущей роли США в управлении Зангезурским коридором. При этом он также добавил, что Белый дом рассчитывает вскоре увидеть подписанное мирное соглашение.

«Что касается деталей и того, как это выглядит, то я не буду спекулировать до тех объявлений, которые предстоит сделать», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Армения в рамках заключения мирного соглашения с Азербайджаном 8 августа готова передать США Зангезурский коридор.