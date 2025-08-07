В Госдепе высказались об условии, которое Трамп требует от Путина

Госдепартамент США отказался подтвердить информацию о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы выдвинул ряд условий для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

New York Post заявила в четверг, 7 августа, что в Белом доме связали возможность встречи Трампа и Путина с перспективой проведения встречи российского лидера с Зеленским.

Журналисты попросили ведомство раскрыть детали предстоящих переговоров, подтвердить или опровергнуть публикацию газеты.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной», — уклончиво ответил первый заместитель официального представителя Госдепа Томми Пиготт.

Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп открыт для встреч «как с президентом Путиным, так и с Зеленским».