После переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского переложат ответственность за развязывание конфликта на Украине. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

По словам эксперта, украинцам будет необходимо «найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня». Соскин подчеркнул, что главные претенденты — Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Дональд Трамп заявил, что контакты российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским не являются условием встречи глав Соединенных Штатов и России.