Жителям страны ЕС советуют закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами

Бывший министр здравоохранения Латвии Петерис Апинис обратился к согражданам с призывом заранее подготовиться к возможным кризисным ситуациям.

Выступая в эфире телеканала TV24, он рекомендовал жителям страны обустроить на участке тайник — закопать бочку на расстоянии примерно десяти метров от дома. При этом, по его словам, емкость должна быть достаточно прочной, чтобы в неё не смогли проникнуть грызуны.

В качестве содержимого такого укрытия Апинис предложил хранить продукты длительного срока годности, не требующие термической обработки, а также запас питьевой воды. Он посоветовал поместить туда и небольшую сумму наличных, отметив, что в момент наступления так называемого часа Х банковские карты могут оказаться бесполезными.

Кроме того, по мнению экс-министра, в бочке стоит разместить копии важных документов и семейные реликвии, например, старинные украшения, переданные по наследству. Он подчеркнул, что такие меры помогут сохранить самое необходимое в условиях перебоев и нестабильности.