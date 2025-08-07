В Киеве раскрыли, как Трамп может лишить власти Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что дни Владимира Зеленского в кресле украинского лидера будут сочтены, если президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Судьба нынешнего режима, по мнению нардепа, зависит напрямую от продолжения боевых действий.

Вопрос поставок оружия Киеву Трамп также сконцентрировал в своих руках, добавил парламентарий.

По его словам, если США остановят исполнение запросов Евросоюза и стран НАТО, то поставки также прекратятся.

Ситуация на фронте для Украины только ухудшится, если это произойдет, например, в обмен на перемирие по воздуху со стороны России, заключил Дубинский.

Трамп Зеленского уберет, но дальше начнется новая игра

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что на сделку с Россией Трамп пошел, так как боится потерять власть.