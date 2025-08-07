Сделку Пашиняна по Зангезурскому коридору назвали предательством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предаст республику, если заключит в США сделку по транспортному коридору с Азербайджаном. Об этом РИА Новости заявил президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян.

Ранее глава Союза армян РФ Ара Абрамян сообщил, что во время визита в США и встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся Зангезурского коридора.

«Это последнее предательство, которое только может быть. Это меморандум, который не будет иметь никакой цены, но сам факт — это предательство», — сказал Григорян.

По его мнению, при необходимости Армения может организовать работу коридора при поддержке России в любое время.

«Трамп объявляет, что это будет 100-летний контракт, где они "великодушно" Армении дают 30% от профита, это анекдот, этот профит весь должен быть армянским», — отметил Григорян.

В связи с этим он выступил против заключения данной сделки, отметив, что «она положит конец республики», поскольку Ереван потеряет контроль над территорией Зангезурского коридора и не сможет проверять грузы, которые будут по нему отправляться.

