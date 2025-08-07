Макрон обсудил с Зеленским урегулирование на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с главами европейских государств и Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине.

В X Макрон указал, что беседа с Зеленским "и несколькими европейскими лидерами в свете событий последних часов была длительной".

Он также в очередной раз заявил о приверженности Франции "поддержке Украины в вопросе установления режима прекращения огня".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, началась проработка саммита.

Уиткофф проведет переговоры с Украиной и странами Европы

Трамп 14 июля заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением о сокращении указанного срока до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов.