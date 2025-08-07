В ООН выступили с заявлением по встрече Путина и Трампа

ООН приветствует все усилия по достижению мира на Украине, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне российские и западные СМИ рассказали, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее подготовка.

Авторы публикаций предположили, что переговоры пройдут в ОАЭ, которые представляют собой наиболее приемлемую для сторон площадку.

«Посмотрим, что произойдет. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил Хак.

Стало известно, почему встреча Путина и Трампа может пройти в ОАЭ

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул условие для встречи с Путиным. По данным The New York Post, американский лидер потребовал, чтобы перед переговорами российский президент провел личную встречу с Владимиром Зеленским.