Трамп начал кадровые чистки в ФБР из-за критики

Президент США Дональд Трамп начал увольнять несогласных с его политикой сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает Fox News.

По словам собеседников телеканала, под кадровую чистку попали специальный агент Уолтер Джиардина, расследовавший деятельность советника действующего американского лидера Питера Наварро, а также исполняющий обязанности директора вашингтонского отделения ФБР Уолтер Джиардина.

До этого, в марте, ФБР сократило отдел по борьбе с преступностью в США. Ныне рассматривается возможность полного расформирования отдела.